Вашингтон, 12 декабря, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Писатель Джеймс Паттерсон занял первую строчку из 11 позиций в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.

Blaues Sofa Джеймс Паттерсон

За год Паттерсон заработал 86 миллионов долларов. Наиболее известными произведениями писателя являются романы об инспекторе Алексе Кроссе.

Второе место в рейтинге занимает Джоан Роулинг, ранее занимавшая первое место. В этом году ей удалось заработать 54 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял американский писатель Стивен Кинг, заработавший 21 миллион долларов.

Также в рейтинг вошли Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Эрика Леонард Джеймс, Джон Гришэм, Нора Робертс, Даниэла Стил и Рик Риордан. Суммарно все писатели рейтинга заработали 283 миллиона долларов. Рейтинг составлялся с учетом заработка авторов за год с 1 июня 2017 года.