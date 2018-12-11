Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Режиссер Авдотья Смирнова намерена снять телевизионный биографический сериал об артисте Александре Вертинском. Режиссер заявила об этом в Нью-Йорке в ходе Недели российского кино.

Александр Вертинский

Режиссер подчеркнула, что это будет именно телевизионный сериал. И добавила, что фильм будет биографический, он расскажет зрителям о жизненном и творческом пути Вертинского. Сценаристом картины также выступила Смирнова.

Напомним, в 2019 году будет 130-летний юбилей со дня рождения Александра Вертинского.

Артист родился в Киеве в 1889 году, а в 1913 году переехал в Москву, где познакомился с деятелями культуры и начал выступать сам. После Великой Октябрьской революции в 1920-х годах Вертинский эмигрировал. В 1943 году Вертинский вернулся в СССР, работал и жил в Москве.