Страсбург, Франция, 12 декабря, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Уточняется, что пострадали в результате инцидента 11 человек, двое из которых — в тяжелом состоянии. Личность стрелка установлена, но не названа. Полиция ведет его розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы в Страсбурге прогремели 11 декабря на рождественской ярмарке. Сначала было известно об одной жертве и девяти раненых.