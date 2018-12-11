Киев, 12 декабря, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Херсонский апелляционный суд принял решение оставить под стражей главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря включительно, сообщило 11 декабря издание «Крым.Реалии».

В тюрьме

По оценке адвоката Вышинского, суд перейдёт к рассмотрению дела по сути через два месяца.

Журналиста обвиняют в ведении подрывной информационной деятельности против Украины, а также в государственной измене.

Сам Вышинский полностью отрицает свою вину, кроме того, он отметил, что украинская сторона продолжает считать его гражданином Украины, несмотря на его обращение к президенту страны Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

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Напомним, в конце ноября 2018 года Кирилл Вышинский заявил, что содержится в приемлемых условиях, и наладил нормальные отношения с сокамерниками, несмотря на то, что он единственный, кто сидит по политической статье.

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