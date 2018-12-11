Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в мирных переговорах по Йемену, которые проходят в Швеции, 11 декабря передает агентство Reuters.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

По информации источников информагентства, Гуттериш намерен поучаствовать в закрытии переговоров между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавшие 6 декабря в Швеции первые за два года переговоры между сторонами конфликта в Йемене уже принесли ощутимый результат. Так, хуситы и «правительственная коалиция» договорились освободить более 7000 пленных и заключенных с каждой стороны.

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