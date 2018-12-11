Москва, 11 декабря, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Задачи лётной подготовки в морской авиации ВМФ на 2018 год выполнены — сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник морской авиации ВМФ, Герой России, генерал-майор Игорь Кожин. Общий налёт составил 120 процентов от запланированного показателя. В среднем налёт на экипаж самолета или вертолета — 130 часов. Отрабатывались действия с использованием дежурства в воздухе, работа по неподвижными по движущимся целям, дозаправка в воздухе днем и ночью.

Warheroes.ru Игорь Кожин

Идет перевооружение авиации берегового базирования на самолёты Су-30СМ — в 2018 году получено десять самолетов, противолодочных сил для корабельных группировок на новые вертолёты Ка-27М. Авиация ВМФ получает самолёты-амфибии Бе-200 в спасательных и противопожарных вариантах.

В 2018 году введены в эксплуатацию два аэродрома — Чкаловск и Североморск-1. Для базирования морской авиации приспособлено покрытие взлётно-посадочной полосы, рулёжные дорожки, радиотехнические средства, система руководства полётами. На аэродроме в Саках (Крым) проведена работа по продлению сроков его эксплуатации. В Ейске на комплексе НИТКА проводятся различные исследования и подготовка лётного состава.

Перспективы развития морской авиации до 2050 года представляются следующим образом:

До 2020 года планируется модернизация существующих воздушных судов, замена существующей техники на МиГ-29К/КУБ в корабельной авиации, на Ка-52К в штурмовых и транспортно-десантных вертолётных подразделениях наземного и корабельного базирования, авиация ВМФ получит корабельные беспилотные летательные аппараты. Всего до 2020 года в морскую авиацию ВМФ будет поставлено 100 летательных аппаратов.

В 2021—2030 годах начнется серийное производство перспективного патрульного самолета, перспективного многоцелевого вертолёта берегового и корабельного базирования, боевого вертолёта корабельного базирования. На вооружение должны поступить корабельные самолёты радиолокационного дозора, беспилотники корабельного базирования, перспективный корабельный авиационный комплекс.

В 2031—2050 годах предполагается переход на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и новое поколение высокоточного оружия, переоснащение на многоцелевой дальний корабельный вертолёт и патрульный самолёт дальней зоны противолодочных полков, создание дальнего амфибийного поисково-спасательного вертолёта, в том числе для Арктики.

«Это особая авиация, — говорит в интервью Игорь Кожин. — Лётчик, уходя в полёт над морем, совершенно чётко представляет, что, если вдруг откажет техника и придётся катапультироваться, он окажется в водной стихии.

Мы работаем в основном по морским целям, и это большая разница по сравнению с расположенными на берегу: морской объект передвигается, сложно дать целеуказание — очень непростая система поиска. Опять же у нас тесное взаимодействие с кораблями — с командирами кораблей и штабами морских сил.

У нас впервые за несколько лет такое большое поступление молодых лётчиков. Можно говорить о том, что мы сейчас в достаточной степени укомплектованы лётно-подъёмным и штурманским составом».