Красноярск, 11 декабря, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Красноярске заработала архитектурно-художественная подсветка одного из самых высоких зданий — Енисейского речного пароходства. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в основе современного умного освещения более 6 тысяч светодиодных ламп — синих, белых, зелёных, оранжевых и красных. Здание подсвечено сверху и по боковым фасадам. Подсветка динамическая и управляется с помощью программного обеспечения. Она может создавать до сотни сценариев, в том числе эффект «дождя», «северного сияния» и «флага России». Накануне ее протестировали во всех режимах.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске стартовала серьёзная работа по созданию архитектурно-световой среды

Новую иллюминацию оценили мэр Сергей Ерёмин и директор красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко.

Мэр Сергей Ерёмин отметил, что в светоцветовой палитре города стало на одну жемчужину больше: «Теперь это наш вечерний енисейский «маяк». Новый световой объект — важный штрих к созданию столичного облика. Спасибо нашим партнёрам за то, что город становится ещё ярче и краше».

Появление подсветки на здании Енисейского речного пароходства — подарок горожанам от компании «Норникель», которая вносит существенный вклад в создание световой среды Красноярска.

«Мы постарались сделать так, чтобы подсветка Енисейского речного пароходства гармонично сочеталась с иллюминацией Коммунального моста. В дальнейшем можно экспериментировать со световыми режимами, создавая праздничное настроение», — сказал директор красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко.

Напомним, что в этом году в городе стартовала серьёзная работа по созданию архитектурно-световой среды: Коммунальный и Вантовый мосты, БКЗ, музейный центр, Караульная гора, железнодорожный вокзал, Сопка и другие знаковые объекты превратились в световые доминанты.