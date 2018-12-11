Малоярославец, Калужская область, 11 декабря, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В Калужской области утром 11 декабря на 117-м км перегона Шемякино — Малоярославец, Колонтаевский переезд экспрессом Москва — Калуга была травмирована молодая женщина. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского линейного отдела МВД России на транспорте Светлана Вереина.

Kaluga-poisk.ru Экспресс сообщением Москва-Калуга

По предварительной информации, 20-летняя жительница города Малоярославец шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках и слушала плеер. Травмированная девушка была доставлена в центральную районную больницу Малоярославца. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в 07:40 на пути следования электропоезда сообщением Калуга — Москва произошел несчастный случай. В районе железнодорожной станции Садовая была смертельно травмирована электропоездом 60-летняя жительница Калуги.

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