Киев, 11 декабря, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила о прекращении сухой голодовки в украинской тюрьме. Об этом сегодня, 11 декабря, пишет «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

В Шевченковском суде города Киева Савченко объявила, что с 13 декабря она прекращает сухую голодовку. Свое решение она объяснила тем, что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию.

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошёл мне навстречу — решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк… На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки», — сказала депутат Савченко.

Напомним, что Савченко была задержана, а затем арестована по обвинению в подготовке террористического акта в Киеве с целью свержения «конституционного» строя на Украине.

Сама депутат заявляет, что обвинение против неё сфабриковано, и президент Украины Петр Порошенко упек её в тюрьму из страха перед конкуренцией на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2019 году.