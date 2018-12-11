Пекин, 11 декабря, 2018, 20:30 — ИА Регнум. В Пекине открылся симпозиум «Международная обстановка и китайская дипломатия в 2018 году», на открытии которого выступил глава МИД КНР Ван И, сделавший основной акцент на состояние китайско-американских отношений и на то, что «не стоит искусственно создавать себе нового противника», сообщает 11 декабря Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Отметив, что двусторонние отношения Пекина и Вашингтона привлекают внимание всего мира, руководитель китайской дипломатии высказался за сохранение миропорядка, основанного на свободе торговли и принципах многосторонности, где все возникающие проблемы решаются через диалог, основанный на взаимном уважении, честности и равноправии.

Напомнив о недавней встрече лидеров двух стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, Ван И подчеркнул важность их усилий, направленных на остановку эскалации торговых споров. Признав неизбежность возникновения противоречий между КНР и США, как странами с различным социальным строем, и в будущем, он тем не менее указал на прочность взаимного переплетения интересов и высказался за укрепление связей между странами.

Отдельного упоминания в выступлении китайского министра удостоилось совпадение двух 40-летних юбилеев — политики реформ и открытости и установления дипломатических отношений.

«Здравомыслящие и дальновидные люди в обеих странах должны прийти к общему ценному пониманию того, что победителя в возможном противостоянии Китая и США не будет, и от него пострадает весь мир», — заявил Ван И, призвав американскую сторону к диалогу и отказу от игры «с нулевой суммой» в интересах взаимовыгодного сотрудничества.