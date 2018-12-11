Москва, 11 декабря, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал административный арест правозащитника и иностранного агента Льва Пономарёва. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 11 декабря, на первом заседании нового состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Илья Варламов Лев Понjмарев (в центре)

Член СПЧ Николай Сванидзе зачитал на заседании совета обращение к Путину о якобы неправомерности ареста Пономарёва за распространение в социальных сетях информации и призыва принять участие в несанкционированной акции протеста. Речь шла о возможной акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Пономарёв был признан виновным в призыве участвовать в несанкционированной массовой акции. Сперва суд приговорил его к 25 суткам ареста. После апелляции приговор был смягчен до 16 суток ареста.

Сванидзе заявил, что Пономарёв просто сделал перепост и ни к чему не призывал. Также он попросил главу государства дать поручение генеральному прокурору провести дополнительную проверку по делу Пономарёва.

При этом Путин отметил, что по делу Пономарёва было два суда и оба они признали его виновным. В этой ситуации сделать что-либо просто невозможно, отметил президент России. При этом пообещал попросить генерального прокурора еще раз посмотреть это дело.

Кроме того, Путин отметил, что Пономарёв все же таки призывал к участию в несанкционированной акции, и ничто не мешало провести подобную акцию законно, согласовав с властями.

«Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна погружается в условия чрезвычайного положения», — сказал Путин, напоминая о последних события во Франции, где движение «желтых жилетов» в ходе своих акций протеста постоянно переходит к столкновениям с правоохранительными органами и громит все подряд.