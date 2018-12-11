Пекин, 11 декабря, 2018, 19:43 — ИА Регнум. В Пекине открылся «Русский дом» — демонстрационный выставочный павильон российской продукции и русского образа жизни, получивший название «Эюпинь» — «высококачественные товары из России», сообщает 11 декабря Синьхуа.

N509FZ Пекинский выстовочный центр

Павильон, представляющий собой самую большую в китайской столице площадку российских товаров, расположился на территории Пекинского выставочного центра, неподалеку от открывшегося еще в 1954 году ресторана «Москва», который пекинцы называют «Лао Мо». Синьхуа отмечает, что особым спросом пользуются продукты питания и алкогольные напитки из России, интерес к которым возник на волне развития электронной торговли.

Директор пекинской корпорации Beijing Tourism Group Чжань Мин в сообщении для СМИ подчеркнул, что для поставки на китайский рынок российской потребительской продукции его группой в этом году была создана специальная трансграничная компания. Благодаря этому в китайской столице в ближайшие годы откроются более ста специализированных русских магазинов.