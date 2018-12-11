Киев, 11 декабря, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предостерёг украинские власти от насаждения гендерной идеологии в стране, сказано в обращении Совета к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщил 11 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Гендер

Религиозные деятели отреагировали на заявление Уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, которая в эфире одной из радиостанций заявила о намерении задействовать СБУ для противодействия многочисленным обращениям к местным властям с просьбой защитить институт семьи на Украине.

«Мы призываем вас… защитить граждан Украины, которые отстаивают семейные ценности и волнуются за будущее своих детей, от агрессивных нападок чиновников и угроз уголовного преследования лишь за проявленную гражданскую позицию. Такого рода тоталитарные практики представителей правительства являются недопустимыми в украинском демократическом обществе», — сказано в сообщении.

Совет церквей также призвал Верховную раду не ратифицировать Стамбульскую конвенцию, в которой фигурируют столь неоднозначные понятия, как «гендер», «гендерная чувствительность», «сексуальная ориентация» и прочие.

Напомним 7 декабря депутаты Ивано-Франковского облсовета обратились к центральным органам власти с просьбой убрать неоднозначные формулировки из украинского законодательства, а также ввести запрет на пропаганду девиантных форм поведения.

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