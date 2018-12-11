Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам тюремного заключения отставного капитана Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации за раскрытие государственной тайны и передачу секретных сведений Украине. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о капитане Леониде Пархоменко, который служил на штабных должностях и уволился со службы на Черноморском флоте в 2005 году. Его арестовали в 2016 году по подозрению в шпионаже.

По данным Федеральной службы безопасности России, Пархоменко был завербован во время службы в Севастополе главным управлением разведки министерства обороны Украины. За денежное вознаграждение он передавал секретные сведения украинской разведке.