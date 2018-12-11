Йошкар-Ола, 11 декабря, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Марий Эл по итогам ноября увеличилась на 858 тыс. рублей или на 20,1%. По состоянию на 1 декабря, долги по зарплате в республике составили 5,126 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Chronomarchie Пустой бумажник

По данным ведомства, недополучили заработную плату 365 сотрудников республиканских предприятий или по 14,04 тыс. рублей на каждого.

Максимальный объем задолженности приходится на предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта — долг составил 1,896 млн рублей в отношении 98 сотрудников или по 20,265 тыс. рублей на каждого в среднем. В Маристате отметили, что предприятие находится в стадии банкротства.

Также по информации территориального органа статистики, 1,183 млн рублей в структуре долга или 23,1% не выплачено из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней. Предположительно, это задолженность в образовании, а также среди учреждений культуры, искусства, отдыха и развлечений, теле‑ и радиовещания. Зарплату в размере 221 тыс. рублей недополучил 51 педагог — или по 4,333 тыс. рублей, а также 962 тыс. рублей не выплатили 65 работникам культуры, средний объем задолженности составил 14,8 тыс. рублей.

В сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе долги составили 329 тыс. рублей в отношении 17 работников, средний размер невыплаченной зарплаты составил 19,35 тыс. рублей.

В области сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях; а также лесозаготовок долг по зарплатам в отношении 89 работников составил 1,126 млн рублей или в среднем по 12,651 тыс. рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха долги составили 592 тыс. рублей в отношении 45 сотрудников, средний размер невыплаченной зарплаты составил 11,755 тыс. рублей.

В основном рост задолженности произошел из-за увеличения долга предприятий — поставщиков электрической энергии, газа и пара — здесь рост составил 81,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с данными на начало текущего года, задолженность по зарплатам в республике снизилась на 3,202 млн рублей или на 38,4%.

Отметим, республиканские ведомства по-прежнему публикуют кардинально различные данные. Так, согласно реестру хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате, который публикует Госинспекция труда в Марий Эл, долги по зарплате в республике составляют на ту же самую дату 25,672 млн рублей. Самая крупная задолженность в размере 6,554 млн рублей сформирована в отношении 254 сотрудников ГУП «Мосремстрой», в среднем каждый недополучил по 25,803 тыс. рублей.

Читайте также: Рост или снижение: противоречивые долги по зарплатам в Марий Эл