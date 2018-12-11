Москва, 11 декабря, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают вернуть проведение техосмотров ГИБДД, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

kuanish-sar Выхлопная труба

«Выход только один — вернуть техосмотр в ГИБДД. Деньги за техосмотр пусть получает государство. Качество техосмотров будет на порядок выше», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Евгений Марченко («Единая Россия»).

По его мнению, все водители в России находятся под угрозой уголовного преследования.

«У нас вся страна идет и покупает эти диагностические карты в страховых компаниях, техосмотры никто не проходит», — сказал парламентарий.

Депутат считает, что ужесточать наказание за серые техосмотры бессмысленно.

«Новые статьи в УК вводить не надо, все автолюбители уже оказались под статьей Уголовного кодекса. Это статья о подделке документов, в также за использование заведомо подложных документов», — указал Марченко.

Он считает, что ГИБДД следует провести рейды, а правоохранительным органам возбудить дела в отношении нерадивых автолюбителей.

«Просто у нас правоохранительные органы этим не занимаются, если бы несколько дел возбудили, показали бы это, и уже были бы люди поосторожней, когда они покупают диагностическую карту без техосмотра», — полагает Марченко.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за серые техосмотры.