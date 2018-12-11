Депутат Госдумы: Все автомобилисты оказались под Уголовным кодексом
Москва, 11 декабря, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают вернуть проведение техосмотров ГИБДД, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
«Выход только один — вернуть техосмотр в ГИБДД. Деньги за техосмотр пусть получает государство. Качество техосмотров будет на порядок выше», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Евгений Марченко («Единая Россия»).
По его мнению, все водители в России находятся под угрозой уголовного преследования.
«У нас вся страна идет и покупает эти диагностические карты в страховых компаниях, техосмотры никто не проходит», — сказал парламентарий.
Депутат считает, что ужесточать наказание за серые техосмотры бессмысленно.
«Новые статьи в УК вводить не надо, все автолюбители уже оказались под статьей Уголовного кодекса. Это статья о подделке документов, в также за использование заведомо подложных документов», — указал Марченко.
Он считает, что ГИБДД следует провести рейды, а правоохранительным органам возбудить дела в отношении нерадивых автолюбителей.
«Просто у нас правоохранительные органы этим не занимаются, если бы несколько дел возбудили, показали бы это, и уже были бы люди поосторожней, когда они покупают диагностическую карту без техосмотра», — полагает Марченко.
Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за серые техосмотры.