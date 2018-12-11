Предприниматели России и Аргентины встретились в Буэнос-Айресе

, , 18:45 — REGNUM

Третий форум советов предпринимателей России и Аргентины прошел в Буэнос-Айресе в рамках саммита «Большой Двадцатки». Форум уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка для переговоров и заключения сделок. В частности, в ходе этой встречи было подписано соглашение о строительстве перегрузочного центра для речных и морских перевозчиков, а также состоялось открытие торгового представительства компании «ФосАгро» в Аргентине.

Четвертый форум пройдет в Москве уже в следующем году.

В пленарной сессии форума обсуждались перспективы развития торговых российско-аргентинских отношений. В том числе поднимались вопросы участия российских компаний в проектах в сфере энергетики, нефте‑ и газодобычи, подробно рассматривались аспекты развития цифровой экономики и инновационной политики России и Аргентины. Участники форума отметили, что за первые 9 месяцев 2018 г. товарооборот между Россией и Аргентиной вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом российский экспорт вырос более чем на 56%.

В ходе форума не раз подчеркивалась важность усилий общественных и государственных организаций России и Аргентины для развития международного экономического сотрудничества. Важную роль в устранении барьеров в сфере торговли и инвестиций, выявлении новых перспективных направлений и ниш для взаимодействия играет Межправительственная Российско-аргентинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По словам заместителя министра иностранных дел Аргентины Даниэля Раймонди, страны являются стратегическими партнерами в торгово-экономической повестке. Россия для Аргентины является важным рынком поставки сельскохозяйственной продукции, а Аргентина — четвертая в списке стран Латинской Америки, куда направляются российские инвестиции.

Как подчеркнул исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, «в 2017 г. Аргентина отменила 6%-ую ввозную пошлину на высококачественный диаммоний-фосфат (DAP) из России, что позволило увеличить поставки российской продукции, отличающейся высоким качеством и экологической чистотой, для аргентинских фермеров. Кроме того, Россия и Аргентина в 2017 г. присоединились к министерскому заявлению стран — членов ВТО по упрощению процедур инвестирования. А реализация норм ВТО и положений Соглашения об упрощении процедур торговли является фундаментом развития бизнеса и показывает заинтересованность стран в укреплении сотрудничества для создания более транспарентных, эффективных и предсказуемых условий для инвестиций. В завершающей стадии подготовки находится меморандум о сотрудничестве между двумя интеграционными объединениями, участницами которых являются Россия и Аргентина, — Евразийского экономического союза и МЕРКОСУР. Меморандум будет охватывать такие сферы, как торговля и инвестиции, энергетика, научное и технологическое развитие, финансы, транспорт, связь, сельское хозяйство, туризм, информационно-коммуникационные технологии. В долгосрочной перспективе рассматривается возможность создания зоны свободной торговли ЕАЭС-МЕРКОСУР».

В работе форума также приняли участие посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, секретарь по вопросам международной торговли министерства производства и труда Аргентины Мариса Бирчер, председатель биржи Буэнос-Айреса Адельмо Габби, заместитель секретаря по вопросам международной торговли Аргентинской Республики Шунко Рохас, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, президент зерновой экспортной биржи Аргентины Густаво Идигорас, президент Аргентинской сельскохозяйственной ассоциации Даниэль Пелегрина, представители крупных российских финансовых и промышленных корпораций, включая Газпромбанк, Трансмашхолдинг, ПАО «ФосАгро», ПАО «Силовые машины», АО «РЭП Холдинг», ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Илюшина»

Как подчеркнул в своём выступлении председатель Совета предпринимателей Россия — Аргентина, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, «Россия и Аргентина — две активно развивающиеся и более того — две взаимодополняемые экономики. Бизнесу России и Аргентины в результате плодотворной совместной работы удалось найти точки роста в различных отраслях. Мы видим высокий интерес к сотрудничеству в сфере развития логистических мощностей — как портово-логистических, так и железнодорожной инфраструктуры. Большие перспективы развития сотрудничества просматриваются в сфере развития энергогенерации, в том числе атомной, в сфере нефтедобычи, фармакологии и других отраслях».

«Работа наших Советов направлена на укрепление и расширение торговых связей, мы имеем прекрасные возможности для реализации ещё большего числа торговых и инвестиционных проектов. И я надеюсь, что в рамках нашей следующей встречи мы будем уже будем обсуждать результаты тех проект