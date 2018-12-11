Санкт-Петербург, 11 декабря, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге власти определили места, где откроются ёлочные базары в преддверии встречи Нового года. Всего таких мест будет 39 в десяти районах города. Базары откроются 20 декабря и будут работать по 31 декабря 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя елка на Дворцовой площади

При этом жителям восьми районов Санкт-Петербурга официальных ёлочных базаров не досталось, и им придется искать новогоднее дерево в других местах. А можно вместо покупки взять в руки топор и отправиться за свежей ёлкой в соседнюю Ленинградскую область.

Традиционная предновогодняя акция по безвозмездному отпуску елей и других хвойных деревьев в Ленобласти проходит с 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Можно законно срубить не более одного дерева высотой до 3 метров на 1 человека.

«Для участия в акции необходимо выбрать удобно расположенное лесничество. При обращении в него нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и заключить договор на заготовку новогодней ели для собственных нужд. После этого на указанном в договоре лесном участке можно забрать понравившееся дерево», — объяснили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Места для рубки елей определены во всех лесничествах всех районов региона. Как правило, это просеки линий электропередачи, трубопроводов, лесных дорог. Здесь деревья в любом случае подлежат сплошной технической рубке.

При этом за незаконную вырубку деревьев может наступить административная или даже уголовная ответственность.

Добавим, что в Петербурге на Дворцовой площади началась установка главной городской ёлки.