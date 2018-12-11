Симферополь, 11 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Пока подрядчики полностью не приведут в порядок улицы Симферополя, их работу не примут. Об этом 11 декабря журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Пока не будет ливневой канализации, люков, пока не будет всё приведено в соответствие со стандартами, принимать не будем. Наши подрядчики имеют культуру производства на троечку. Надеюсь, что они научатся, других на сегодняшний день нет», — отметил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавтодоре заявили, что к 2024 году на Крымском полуострове будут увеличены объемы нормативного состояния региональных дорог: с 20 до 38,8% в Крыму, с 38,9 до 51,7% в Севастополе.