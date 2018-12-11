Данилов, Ярославская область, 11 декабря, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Главный редактор газеты «Северянка» Даниловского района Ярославской области Татьяна Данилова сообщила о попытке ввести цензуру со стороны учредителя — администрации района. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Страница Татьяны Даниловой в Facebook Татьяна Данилова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллектив газеты и региональное отделение союза журналистов заявили о попытке уволить главреда «Северянки». Сама Татьяна Данилова ранее не комментировала ситуацию.

На сегодняшний день я получила от работодателя довольно скудный выбор: либо подписываю соглашение о расторжении контракта, либо остаюсь во главе МАУ «Редакция газеты «Северянка» — с одним условием: каждый номер издания я должна согласовывать у главы. Иного пути он пока не предложил. Разорять гораздо проще, чем создавать. «Северянка» — это уже бренд. И не только маленького Даниловского района, но и Ярославской области. Благодарю за поддержку коллектив «Северянки». Он высказался сразу. И искренне волнуется за будущее газеты. Благодарю Анатолия Николаевича Грешневикова, Союз журналистов, главредов районок, руководителей большинства общественных и иных объединений региона, даниловский народ — за важные слова и дела. Вряд ли я заслужила столько добра в свой адрес. Надеюсь, глава района Александр Смирнов пересмотрит свое первоначальное решение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Данилова.

Как сообщила ИА REGNUM председатель наблюдательного совета МАУ «Редакция газета «Северянка» Ирма Бушелашвили, она направила главе района Александру Смирнову протест о недопустимости цензуры СМИ.

Получить комментарий самого Александра Смирнова ИА REGNUM пока не удалось. В приемной сообщили, что он находится в отъезде.