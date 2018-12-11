Киев, 11 декабря, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Украинские пограничники с момента введения военного положения в стране запретили въезд по меньшей мере 1020 гражданам России. Об этом 11 декабря сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передаёт телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Въезд на Украину

По его словам, въезд в страну запрещают не всем российским гражданам, и те, кто едет на Украину с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, «пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу».

«Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы», — отметил Слободян.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине с 28 ноября действует военное положении на территории Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также в Азово-Керченской акватории.

В связи с военным положением было объявлено, что въезд на Украину запрещён для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.