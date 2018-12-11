Москва, 11 декабря, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) представились послом Украины в США Валерием Чалым и предложили губернатору штата Калифорния Эдмунду Джеральду Брауну-младшему руководство Винницкой областью Украины. Об этом Кузнецов написал на своей странице в Facebook.

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Пранкер рассказал, что Браун заинтересовался предложением, сделанным якобы от имени украинского президента Петра Порошенко. Калифорнийский губернатор заявил, что стоит обсудить этот вопрос подробнее.

Он также пообещал выяснить, можно ли разместить звезду с именем Порошенко на голливудской «Аллее славы», как того якобы желает украинский лидер. Кроме того, глава Калифорнии признался, что Россия не могла серьезно повлиять на выборы в США, так как их итоги почти полностью зависят от внутренних игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российские спецслужбы, привлекая телефонных хулиганов, вредят имиджу Украины в США.