Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 декабря, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Жители Переславля-Залесского Ярославской области обеспокоены планами по строительству двух мусорных полигонов на границах городского округа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон

С 10 по 14 декабря 2018 года в Краснопламенском сельском поселении Александровского района Владимирской области проходят публичные слушания по внесению изменений в генеральный план. Это делается для того, чтобы изменить назначение земель на участках, где планируется разместить полигон ТБО.

Предполагаемое место — земли вблизи деревень Конищево, Лисавы Александровского района Владимирской области и деревни Василево городского округа Переславля-Залесского, совсем рядом с трассой М8. Мощность полигона составит 1 миллион тонн отходов в год, площадь — 156, 21 га. Сейчас эти земли имеют назначение «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли лесного фонда».

Некоторые участки, которые войдут в территорию полигона, практически граничат с частным жилым сектором — в 700−800 метрах от планируемой свалки находится СНТ «Солнечная поляна», в 400 метрах протекает река Кубрь. Жители деревень, которые будут соседствовать с полигоном, бьют тревогу, пишут обращения в органы власти и распространяют информацию по социальным сетям.

В то же время на северной границе Переславского района, в районе деревень Кулаково, Рушиново, Слободка, Переслески и других на основе новой территориальной схемы обращения с отходами планируется размещение мусорного полигона «Ростов». Жители также возмущены этими планами, собирают подписи и направляют обращения на имя губернатора Ярославской области и президента России, в администрацию Переславля, а также в Газпром, так как выяснилось, что в 1200 метрах от проектируемого полигона проходит газопровод высокого давления.

В территориальной схеме обращения с отходами перспективный полигон «Ростов» планируется к введению в эксплуатацию в 2021 году. Мощность полигона — 90 тысяч тонн отходов в год. Расположится полигон также в непосредственной близости от трассы М8. Земли какого именно муниципального образования займет полигон «Ростов», остается пока непонятным. Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев заявил на заседании городской думы 6 декабря 2018 года, что полигона на территории городского округа Переславль-Залесский не будет.

В правительстве Ярославской области пояснили, что новая схема по обращению с ТКО еще не утверждена. Из ответа правительства можно понять, что строительство нового полигона связано с закрытием ряда действующих.

В проект Схемы с учетом требований природоохранного законодательства и степени заполненности объектов захоронения отходов включены мероприятия по закрытию и подготовке к рекультивации ряда полигонов в муниципальных районах. В частности, полигон ООО «Теплоэлектросервис» в Некрасовском районе и полигон ОАО «Чистый город» плюс» в Ростовском районе включены как объекты, не соответствующие требованиям природоохранного законодательства», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.

Какие именно нарушения нашли региональные власти на действующих полигонах, в правительстве не пояснили. Между тем в заключении к результатам общественного обсуждения проекта региональной схемы ТКО указано, что администрация Переславля подала замечания об устранении ошибок при указании координат участка.

Переславцы опасаются, что после реализации планов властей Ярославской и Владимирской областей на въезде и выезде из Переславского района по трассе М-8 будет построено два огромных мусорных полигона. Люди не исключают, что они могут быть использованы для захоронения московского мусора.