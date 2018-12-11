Мукачево, Украина, 11 декабря, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В с. Русское Мукачевского района Закарпатской области произошла авария на нефтепроводе «Дружба» в результате незаконной врезки. Обслуживающий персонал нефтепровода ликвидирует последствия аварии. Об этом 11 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Водник Нефтепровод «Дружба»

«Сейчас определили, что это было воровство — несанкционированная врезка с целью воровства сырой нефти. Уже добрались к месту разгерметизации и нашли следы попытки врезки. Очевидно, это кто-то из местных жителей. Подобное периодически происходит на том или ином участке нефтепровода. Потом сырую нефть транспортируют цистернами и делают из нее самодельный дизель, который потом продают на нелегальных автозаправках», — рассказал Галас.

Он сообщил, что врезка произошла около 4 утра.

«Еще три года назад на Закарпатье это было очень распространено. Сейчас этого меньше, но периодически происходит. Мы что-то не просчитали с давлением и произошла разгерметизация. Таким образом, стало известно об аварии… Это сразу заметно, потому что давление падает в трубе, автоматически опускаются заслонки», — добавил Галас.

Чиновник заверил, что уже к вечеру 11 декабря ремонтные бригады запустят нефтепровод.

«Сейчас в чистом поле загрязнено где-то 250 м.кв. Вблизи там нет водоемов и жилых домов. Серьезных последствий не будет. К вечеру ликвидируют разгерметизацию и возобновят транспортировку нефти», — подытожил Галас.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области распространены случаи разгерметизации нефтепроводов и незаконных врезок. В 2018 году правоохранители зафиксировали семь подобных случаев.