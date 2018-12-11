Москва, 11 декабря, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Подводя итоги 2018 года, можно сказать, что ситуация в Российской Федерации по-прежнему тяжёлая, и деловой климат не улучшился. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря на встрече с журналистами заявил уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«В стране ситуация по-прежнему тяжёлая, и мы не видим улучшения ни делового климата, ни ситуации с защитой прав предпринимателей, — сказал Титов. — Проблема у нас системная и структурная. Экономическая политика страны не способствует развитию предпринимательства и не способствует росту экономики. Нельзя одновременно иметь высокую процентную ставку Центрального банка и думать, что будет рост экономики. Нельзя, проводя политику профицита бюджета, который сегодня уже почти 3 трлн рублей, при этом повышать налоги и думать, что у нас будет рост экономики. Первый заместитель председателя правительства, он же министр финансов (Антон Силуанов — прим. ИА REGNUM ) говорит: «Это же правильно — объединять развитие экономики и финансы в одном лице».

Однако, по мнению Титова, это абсолютно противоречит логике.

«Спросите любого предпринимателя — финансовый директор очень часто даже не член правления советов директоров, — отметил Титов. — У него задача другая — держать финансы в порядке, он должен считать деньги. Он не думает о развитии. Это две противоположные функции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, проблема российской экономики заключается не в ценах на нефть, а в социально-экономической политике правительства РФ.

Эта политика, как полагает Делягин, блокирует всяческое развитие с исключительной эффективностью.

«Если замораживать средства налогоплательщиков в федеральном бюджете, повышать налоги и если унижать и оскорблять людей, то, с одной стороны, состояние экономики будет очень плохим, а с другой — будет стремительно разогреваться социально-экономический протест», — убежден экономист.