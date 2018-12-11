Москва, 11 декабря, 2018, 15:00 — ИА Регнум. За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Всего с января по октябрь добыто 264,99 тонны благородного металла, сообщает пресс-служба Союза золотопромышленников РФ.

(сс) Stevebidmead Слитки золота

Отмечается, что производство добычного золота за указанный период выросло на 3,45% (до 223,75 т), попутного — на 12,13% (до 13,04 т). Производство вторичного золота упало на 6,13% (до 28,20 т). Кроме того, сообщается о снижении производства серебра на 2,23% (до 856,20 т).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что по итогам торгов впервые за 16 лет палладий стал стоить дороже золота. Во время сессии на спотовом рынке цена на палладий повысилась до $1236,48 за тройскую унцию, тогда как за унцию золота давали $1235,37.

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