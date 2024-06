Москва, 11 декабря, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В сети появился второй трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», производством которого занимается компания Legendary Pictures. Пользователи социальных сетей и видеохостингов бурно отреагировали на видео. Для многих оказалось трудно представить актрису Милли Бобби Браун в новой роли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bandai Namco Entertainment America Годзилла

Главной находкой трейлера для многих зрителей стала актриса Милли Бобби Браун, играющая в фильме одну их главных ролей. Большинство пользователей не может перестать ассоциировать её с героем сериала «Очень странные дела» по имени Одиннадцать.

«Так что, Одиннадцать открыла ещё один портал?», — пишет Eric Elegado

«Похоже это трейлер нового сезона «Очень странных дел», — пишет Subscribe To Me For No Reason

Несмотря на это, многие пользователи отмечают, что у будущего фильма яркие визуальные эффекты и реалистичные монстры. В новой части Годзилла будет сражаться с Кинг Гидорой, Роданом и огромной молью Мотрой. Среди всего разнообразия чудовищ новой картины огромная моль Мотра особенно запомнилась зрителям.

«Кто-то ещё заметил, какая Мотра милашка?», — пишет Tik Tok Meme Boi

«Мотра прекрасна, она должна сражаться с огромной лампой», — пишет Dyllan Rodriguez

Некоторые пользователи даже ссылаются на персонажей фильма «Мстители», трейлер которого вышел несколькими днями ранее.

«Дорогой Танос, вот как ты уничтожил половину человечества. Ты освободил титанов и дал Годзилле сделать его работу!», — пишет Eugene Wong

Напомним, что «Годзилла 2: Король монстров» — фантастическийфильм, срежиссированный Майклом Догерти. Главные роли в картине играют Вера Фармига, Кэн Ватанабэ и Салли Хокинс. Релиз фильма запланирован на 22 марта 2019 года, в России он выйдет 30 мая 2019 года. Картина является продолжением фильма «Годзилла» 2014 года и одной из многочисленных историй об огромном земноводном монстре.