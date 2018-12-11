Элиста, 11 декабря, 2018, 14:55 — ИА Регнум. 2018 год Калмыкия завершит с объемом государственного долга в 3,8 млрд рублей — столько же госдолг составлял на конец 2017 года. Однако за счет увеличения бюджета соотношение госдолга и собственных доходов республики изменится. Об этом, комментируя ситуацию с госдолгом республики на заседании правительства РК, заявил глава Калмыкии Алексей Орлов.

Kremlin.ru Алексей Орлов

«Во-первых, по бюджетному кодексу Российской Федерации соотношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета — 75%. Мы закончили 2017 год с 72%. А если чисто в финансовом выражении, с 3,8 миллиардами рублей. На сегодняшний день государственный долг Калмыкии составляет 4,5 миллиарда рублей. Но хотел бы сказать, что до конца года мы закрываем 700 миллионов, то есть, тем самым, выходим на цифру в 3,8. При этом разница в бюджетах 2017 и 2018 годов — 20-процентная. Получается, что в 2019 год мы заходим с госдолгом в 3,8 миллиарда рублей. Но прирост бюджета 2019 года составляет свыше 26%. А если уж говорить о Бюджетном кодексе, то в 1 января 2019 года мы в отличие от 1 января 2018 года войдем с 68%, это соотношение. Вот реальное положение дел», — цитирует Орлова РИА «Калмыкия».

Глава республики отметил, что минфин и глава правительства Калмыкии должны заниматься «этой работой теперь каждодневно».

"В течение года, да, реагировать не нужно. Но сегодня об этом говорить можно. Не стыдно брать, стыдно не отдавать вовремя», — добавил Орлов.

Отметим, что, согласно официальным данным, размещенным на сайте министерства финансов РФ, на 1 января 2018 года объем госдолга Калмыкии составил 3 млрд 848 млн 542,22 тыс. рублей. В том числе 1 млрд 8,7 млн рублей составляли коммерческие кредиты, 2,05 млрд — бюджетные. На 1 ноября 2018 года госдолг республики вырос до 4,657 млрд рублей. При этом объем коммерческих кредитов значительно вырос — он составил 2,6 млрд рублей.