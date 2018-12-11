Санкт-Петербург, 11 декабря, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Установка «умных счетчиков» — хорошая идея, потому что ресурсы нужно расходовать рационально, но заплатить за это должны не потребители, а газоснабжающие организации, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 декабря, депутат парламента Петербурга Михаил Амосов, комментируя сообщения о предстоящем введении «умных счетчиков газа» для потребителей.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газ. Газовая горелка

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил министерствам энергетики, экономического развития и ФАС до марта 2019 года проработать вопрос о введении «умных счетчиков» на газ для потребителей. Общая стоимость проекта составляет 130 млрд рублей. Расходы на установку для каждой квартиры — 4−5 тыс. рублей.

К идее установки «умных счетчиков» можно относиться только положительно. Все ресурсы нужно измерять, чтобы не расходовать их нерационально. Это важная задача, можно даже назвать ее государственной.

Но обязывать граждан платить за это было бы несправедливым. Даже в Петербурге сумма в 4−5 тыс. рублей для многих является значительной. Расходы должны лечь на газоснабжающие организации. Похожая история была в Петербурге в девяностые годы, когда на домах устанавливали счетчики на воду. Расходы взял на себя «Водоканал», — отметил Михаил Амосов.