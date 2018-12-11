Ла-Пас, 11 декабря, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что не намерены оспаривать решение Высшего избирательного суда Боливии, позволяющее президенту Эво Моралесу вновь претендовать на высший пост в стране, передает канал TeleSur 10 декабря.

Эво Моралес

Постоянный координатор ООН в Боливии Маурисио Рамирес подчеркнул, что ООН как независимая организация будет обеспечивать соблюдение конституционных прав всего населения, в том числе оппозиции, протестующей против намерений Моралеса пойти на четвертый президентский срок. Он призвал к мирным, прозрачным и демократическим выборам и заявил, что ООН не намерена комментировать или оценивать решение Высшего избирательного суда, позволившего Эво Моралесу баллотироваться вновь.

«Мы, как зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека, говорим, что население может свободно выбирать своих лидеров и делать это путем прозрачных выборов», — сказал Рамирес.

Всеобщие выборы в Боливии пройдут в 2019 году.

Возглавляющий страну с 2006 года Эво Моралес заканчивает свой третий президентский срок. Конституция Боливии разрешает занимать пост президента не более двух сроков подряд, однако из-за внесения поправок в основной закон в течение первого срока Моралеса, это правило стало применяться только со второго срока, и первые четыре года «не засчитали». Для выдвижения в четвертый раз потребовалось специальное решение Высшего избирательного суда.

В последние недели в Боливии прошли протесты оппозиции против очередного выдвижения Моралеса.