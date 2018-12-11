Киев, 11 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В 2019 году правительство потратит почти 25 млрд долларов на выплату внешних долгов и на сектор безопасности и обороны, которые «отвлекают» ресурсы от модернизации экономики. Об этом 11 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Business.ua Владимир Гройсман

«Что касается финансовой стабильности. Перед нами стоят вызовы, которые мы получили в результате определенных ошибок в прошлом. Мы имеем серьезную долговую нагрузку… Мы в 2019 году на потребности обороны и безопасности страны выделим 210 млрд (9,722 млрд долл — ИА REGNUM. ) налогов, которые уплачены национальным бизнесом. Вместе с тем мы должны выделить 417 млрд (более 15 млрд долл) на обслуживание и погашение долгов за прошлый десятилетний период. Мы отвлекаем массу ресурсов от модернизации, обновления, инвестиционного капитала, который мог бы идти на развитие инноваций, на развитие целых секторов экономики… Финансовая стабильность — самый главный приоритет», — считает Гройсман.

Он сообщил, что ежегодный рост внутреннего валового продукта Украины должен превышать 5−7%.

«У нас 11 кварталов подряд есть экономический рост. Но если мы задаем вопрос: является ли он достаточным, чтобы преодолеть те проблемы, которые для нас являются, в том числе и историческими? Мы понимаем, что этого недостаточно… Наша цель — достичь увеличения роста экономики и самое главное — устойчивого роста. Уже не один раз было так, что украинская экономика то начинала расти, потом мы наблюдали падение. 11 кварталов — очень хороший сигнал, но мы должны расти более 5−7%», — сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что правительство работает над улучшением бизнес-климата внутри страны, о чем свидетельствует повышение позиций Украины в рейтингеDoing Business.

«Тут возникает вопрос о новых инструментах инвестиций в национальную экономику. Перед нами стоят серьезные вызовы по доступу реального сектора к приемлемым по цене финансовым ресурсам. Кроме того, есть целая система, которую мы должны формировать исходя из легкости ведения бизнеса… Мы делаем шаги вперед с точки зрения продвижения в глобальном индексе ведения бизнеса, так и в проведении определенных дерегуляций внутри страны… Нам нужно формировать целостную инфраструктуру, чтобы её мог использовать бизнес и становиться сильнее», — рассказал Гройсман.

По его словам, в 2019 году откроются возможности «для честной и прозрачной приватизации».

«Приватизация — это возможность вхождения инвестиций в государственный сектор, который нуждается в модернизации и технологиях», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в глобальном рейтинге Doing Business-2019 Украина улучшила свои позиции и заняла 71 место. Украина продемонстрировала наибольший рост в таких категориях, как налогообложение (рост на 110 позиций, 54 место), международная торговля (+70 позиций, 78 место) и защита прав инвесторов (+56 позиций, 72 место). В прошлом году Украина была на 76 позиции. Рост в рейтинге продолжается 7 лет подряд.

Напомним, в ноябре Верховная Рада приняла закон №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год. Доходы госбюджета на 2019 год запланированы в сумме 1,026 триллиона гривен (36,986 млрд долл), в том числе доходы общего фонда — 928,5 миллиарда гривен (33,471 млрд долл) и доходы специального фонда — 97,6 миллиарда гривен (3,518 млрд долл). Расходы госбюджета на 2019 год установлены в сумме 1,112 триллиона гривен (40,086 млрд долл). На оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл) — на жилье для военных. На выплаты пенсий в следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривен (6,038 млрд долл), на здравоохранение — 95,7 миллиарда гривен (3,449 млрд долл), на образование — почти 127 миллиардов гривен (4,578 млрд долл).

Кроме того, в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%.