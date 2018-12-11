Москва, 11 декабря, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин с семьей Людмилы Алексеевой

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин с семьей Людмилы Алексеевой

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Москалькова

Траурная церемония проходила в Центральном доме журналиста. Проститься с правозащитницей приехал президент России Владимир Путин, он возложил цветы и поговорил с семьёй усопшей. В ЦДЖ прибыли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, председатель СПЧ Владимир Федотов, замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, оппозиционный политик Алексей Навальный.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Людмилой Алексеевой

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Людмилой Алексеевой

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Людмилой Алексеевой

Гроб погрузили в катафалк. В ближайшее время пройдёт кремация. Похоронят Людмилу Алексееву на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря в 91-летнем возрасте.