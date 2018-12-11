Москва, 11 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Наличие больших запасов природного газа в России отнюдь не означает, что его не нужно учитывать. Как в случае с другими коммунальными услугами, учёт которых в последние годы ужесточён, можно ожидать, что подобное будет сделано и с газом. Это позволит сократить его потери, наладить его экономное потребление, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Кроме того, это позволит увидеть «узкие» места в коммунальной сфере в целом. Так, например, если газ расходуется на обогрев помещений, вместо того, чтобы готовить на нём, то это означает что либо отопительная система не справляется с обогревом, либо плохая теплоизоляция у дома, теряются значительные объёмы тепла, и жители вынуждены согреваться, сжигая газ», — пояснил эксперт.

Установка счётчиков позволит сэкономить объём потребления газа, будет способствовать обучению граждан более экономно расходовать различные ресурсы, то есть запасов газа хватит на большое время, он будет использоваться в других целях, в первую очередь для производства различных товаров.

«Пока вопрос только обсуждается и никаких решений не принято, не исключено, что население вряд ли обяжут полностью оплачивать установку подобных систем учёта, государство может взять на себя часть расходов.

Вместе с тем, если решение об установке таких счётчиков будет принято, не исключено, что коммунальные тарифы на газ могут дифференцировать так, чтобы обладатели новых счётчиков платили меньше, чем те, у кого стоят обычные счётчики, чтобы подтолкнуть потребителей к установке новых приборов учёта», — полагает Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, могут обязать установить «умные счетчики». Исходя из средней стоимости такого прибора учета в масштабах страны, такое новшество обойдется населению примерно в 130 млрд рублей.

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