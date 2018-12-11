Ярославль, 11 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. 11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Форум ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению президента Владимира Путина. В 2018 году в форуме принимают участие более 500 школьников и 150 педагогов из разных регионов страны.

В открытии приняла участие министр просвещения России Ольга Васильева.

Здесь лучшие эксперты, лучшие педагоги, замечательные дети со всей страны. Для кого-то эта площадка станет отличным способом апробации результатов, для кого-то — возможностью представить что-то новое. Для работодателей, представителей бизнеса «ПроеКТОриЯ» — возможность увидеть своих будущих сотрудников. Благодаря современным технологиям к трансляции форума могут присоединиться городские и сельские школы по всей стране и стать участниками происходящего здесь, в Ярославле», — сказала на открытии Ольга Васильева.

Форум должен помочь ребятам выбрать будущую профессию и вуз, в котором они продолжат образование. Основными направлениями станут энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии, новые материалы. В рамках программы школьники будут решать реальные задачи ведущих работодателей страны и встретятся с ректорами ключевых отечественных вузов.

Здесь и сейчас вы проектируете модели роботов, конструируете аэростаты, разрабатываете проекты решений глобальных экологических проблем. Удачные примеры карьерного роста участников прошлых «ПроеКТОрий», которые стали студентами престижных вузов, получили стажировки в крупнейших компаниях, лишний раз доказывают, что каждый из вас нужен стране», — сказал на открытии губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Одной из ключевых задач ярославского форума в 2018 году стал отбор эффективных педагогических практик и образовательных технологий. Старшеклассников в первый день «ПроеКТОрии» ждут интересные тематические лекции. Ребятам расскажут об особенностях развития проектов в сфере автомобилестроения, об умном городе, альтернативном образовании, фарминдустрии, безопасности в социальных сетях. С лекцией о принятии решений в состоянии неопределенности выступит летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Форум будет проходить до 14 декабря. Главным событием станет большой открытый урок. Год назад его вел Владимир Путин.