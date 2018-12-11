Астана, 11 декабря, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В рамках общенационального моста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане» президент республики Нурсултан Назарбаев запустил строительство магистрального газопровода «Сарыарка», сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта. По его словам, на первоначальном этапе строительства протяженность магистрали составит 1061 км.

Газопровод будет обладать пропускной способностью в 2,2 млрд кубометров газа. Реализация проекта позволит обеспечить газом 2,7 млн человек.

Напомним, газопровод «Сарыарка» должен обеспечить газом центральные и северные регионы Казахстана. Он пройдет по маршруту Кызыл-Орда — Джезказган — Караганда — Темиртау — Астана — Кокчетав — Петропавловск.