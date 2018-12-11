Самара, 11 декабря, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Решением Арбитражного суда Самарской области на АО «Самарский подшипниковый завод — 9» начат первый этап процедуры банкротства — наблюдение, хотя ещё в августе 2018 года именно в эту структуру самарские власти планировали перевести производства обанкроченного ранее ОАО «Самарский подшипниковый завод». А в апреле о заводе №9 писали, что он восстаёт из пепла, наращивая уставной капитал. Наблюдение на АО продлится до 7 февраля 2019 года, а инициатором банкротства за долги, превышающие 630 млн рублей, стало ПАО «Ак Барс банк» из Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

По данным ЕГРЮЛ, АО «Самарский подшипниковый завод — 9» учреждено 24 августа 2016 года Александром Селяевым. Последний также числится директором ООО «Торговый дом СПЗ-Групп» (специализация — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин) и был главой коллегиального исполнительного органа ОАО «Самарский подшипниковый завод». Уставный фонд компании-производителя шариковых и роликовых подшипников составляет 272 776 300 рублей. С 10 октября 2018 года гендиректор — Игорь Иваненко. Ещё в апреле 2018 года издание «Самарское обозрение» писало, что «"Самарский подшипниковый завод — 9» восстает из мертвых» и сообщало, что в марте предприятие нарастило уставный капитал с 10 тыс. рублей до 272,776 млн рублей.

Напомним, в конце августа 2018 года в правительстве Самарской области заявили, что для спасения другого однопрофильного предприятия-банкрота — ОАО «Самарский подшипниковый завод», созданного в 2002 году, «реализуется план перевода производства в новую структуру — АО «Самарский подшипниковый завод — 9», прорабатываются долгосрочные планы развития предприятия».

Дело в том, что ещё в апреле суд признал банкротом ОАО «Самарский подшипниковый завод» (владельцем называли офшор «СПЗ холдинг лимитед», а бенефициарами предприятия — Александра Швидака и Вадима Егиазарова). Долги завода на момент открытия конкурсного производства составили свыше 2,3 млрд рублей, и 38 млн рублей из них по зарплате. Всего с предприятия было уволено 375 сотрудников, и тогда же — в конце августа 2018 года — глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что до конца сентября зарплатная задолженность будет погашена.

В числе основных кредиторов ОАО числится и банк «Ак Барс» с суммой требований 670 млн рублей. Этот же банк потребовал обанкротить АО «Самарский подшипниковый завод — 9». Поводом послужил долг в размере 630 419 780,15 рубля, обеспеченный залогом имущества.

Иск был подан в конце июля 2018 года, а в середине августа иск о собственном банкротстве подало АО «Самарский подшипниковый завод — 9», указав в качестве обоснования невозможность погасить долг в размере 2 264 679,32 рубля. Также среди заявителей числится и ООО «Торговый дом «Союз подшипник».

Этим же составом участников — банк из Казани, торговый дом и ответчик-завод — принимали участие в судебном споре о расторжении дополнительного соглашения от 17.08.2017 года к договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности №15/2011 от 15.03.2011 года и взыскании денежных средств. Сумма иска, поданного заводом, составляла 31 033 075,68 рубля, но дело было прекращено, так как АО отозвало свои претензии.

По иску казанского банка самарский завод пробудет под наблюдением до 7 февраля 2019 года. Временным управляющим назначен Раиль Ибрагимов. Требования банка на сумму 630 419 780,15 рубля включены в реестр кредиторов в состав третьей очереди как обеспеченное залогом имущества должника.

Кредит, ставший основанием для иска, был выдан в 2011 году ОАО «Самарский подшипниковый завод», которое 17 траншами получило 773 499 995,6 рубля под 11% годовых. В конце апреля 2016 года между банком и заёмщиком был согласован новый график погашения долга, а в августе 2017 года между банком и АО «Самарский подшипниковый завод — 9» было заключено соглашение о переводе долга. АО стало созаёмщиком по кредиту проблемного завода. А за несколько месяцев до этого — в июне 2017 года завод №9 заключил с ОАО «Самарский подшипниковый завод» договор купли-продажи акций, согласно которому продавец передает покупателю в собственность ценные бумаги, а покупатель оплачивает — денежными и неденежными средствами — имуществом, находящимся в залоге у банка. В списке имущества — корпус №10 общей площадью 35 825 кв. м, земельный участок в Самаре общей площадью 30 187 кв. м. Это имущество ОАО заложило по тому кредиту, в котором 9-й завод выступил созаёмщиком.

«27.06.2017 года банк дал согласие на смену залогодателя на АО «СПЗ-9» по перечисленным объектам имущества с сохранением обременения в пользу банка. Как следует из материалов дела и не оспаривается должником, обязанность по уплате указанной задолженности не исполнена», — отмечается в материалах суда.

Число кредиторов в ближайшее время может увеличиться, так как ещё не рассмотрены претензии торгового дома «Союз подшипник».