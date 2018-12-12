Пекин, 12 декабря, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Китайские туристы в США скупают всё меньше предметов роскоши. Почему главная американская ювелирная компания «Тиффани», продемонстировав свою озабоченность этим фактом, указала и на куда более глубокую проблему, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украшения Tiffani & Co

Сообщение гендиректора «Тиффани» Алессандро Больоло о снижении покупок со стороны китайских туристов сразу уронило акции компании на 12%. Состоятельные китайцы продолжают оставаться главным драйвером для производителей лакшери-брэндов, тратя на них до $90 млрд в год, но, согласно прогнозу главного аналитического бюро отрасли товаров и услуг лакшери Евромонитор Интернешнал Байн, отрасль ждут существенные перемены. Китайское правительство решило не отправлять своих граждан в США или Европу, а привезти роскошь прямо в Китай.

Вероятно, это делается в рамках попыток оживить потребительский рынок в Китае, находящийся в состоянии спада более серьезном, чем общеизвестное снижение темпов экономического роста. Пытаясь справиться с данной тенденцией, Пекин предпринимает усилия по сокращению зависимости от внешней торговли. Почему именно «роскошный сектор» первым почувствовал разницу?

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