Луганск, 11 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Цены на бензин в Луганской Народной Республике (ЛНР) по-прежнему меньше, чем на Украине, сообщает 11 декабря «Луганский информационный центр».

wilhei Канистры с бензином

Согласно сообщению, на оккупированной Украиной территории ЛНР бензин марки А-92 стоит в среднем 66,87 российских рублей за литр, А-95 — 69,97 рублей за литр, дизтопливо — 65,68 рублей, газ — 37,88 рублей.

В ЛНР цены следующие: за бензин марки А-92 — 47 рублей за литр, А-95 — 51 рубль за литр, дизтопливо — 51 рубль, газ — 33 рубля.

Соответственно, самая большая разница в цене бензина А-92: в ЛНР он стоит почти на 20 рублей дешевле. Меньше всего разница видна в цене на газ: в ЛНР он стоит почти на 5 рублей дешевле.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что цены на топливо в республике снизятся с 1 ноября.