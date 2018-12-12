Москва, 12 декабря, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Завершившийся в Буэнос-Айресе саммит G20 подтвердил готовность мировой элиты решительнее продвигать неофеодализм по всей планете. О чем говорится в итоговых документах глобалистского форума, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

G20 Argentin Участники G20. Буэнос-Айрес. 2018

Судя по риторике российского правительства под руководством Дмитрия Медведева, разногласий с основными трендами гибельного общепланетарного развития российская элита не имеет. Модные слова об инновациях и цифровизации, продолжавшие звучать в Буэнос-Айресе, скрывают за собой курс на социальную сегрегацию и апартеид, теперь оторванные от классового или национального содержания, но накрывающие собой большую часть населения планеты.

Сословно-феодальные развития уже будут опираться на четкий цифровой учет и контроль вкупе с политикой «поражения собственных правительств». Интересно, что полевые испытания по цифровому учету проводятся сейчас именно в Китае, «рейтингование» же собственного населения как информационная опора для дальнейшего нового управления — расплата, к которой приближается Китай, согласившийся глобализоваться на чужих условиях. Депопуляция и деиндустриализация, принятая в качестве основных «перспектив развития» Западом для планеты в целом, продолжают быть путеводной звездой и для нынешних глобализаторов. В чём же состоит для России шанс выжить в таких условиях?

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