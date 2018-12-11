Симферополь, 11 декабря, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 11 декабря, в Крыму отмечают трагическую дату — 77 лет назад, 11 декабря 1941 года на полуострове фашисты начали массовые расстрелы советских граждан. Об этом в своем Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

Хорст Гранд. Нацисты в Крыму. 1941 год

«11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь — Феодосия фашисты и их пособники начали массовые расстрелы, жертвами которых стали тысячи наших соотечественников», — пишет он.

Аксёнов также напомнил, что большинство погибших составляли евреи и крымчаки, а единственная «вина» этих советских граждан заключалась в их этнической принадлежности.

«По сути, это был один из первых актов трагедии крымского Холокоста», — добавил глава региона.

Общее число жертв нацистского террора в Крыму составило 219 604 человека, отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты от Крыма внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий в России новую памятную дату — парламентарии предлагают отмечать 12 мая как День полного освобождения города-героя Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков (1944 год).

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