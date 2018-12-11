Луганск, 11 декабря, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Украинские боевики размещают военную технику в местах, где живут мирные граждане, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 11 декабря «Луганский информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВСУ разместили в жилых массивах населенного пункта Войтово бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и БТР4, в Макарово — три БТР-4 и две БМП. В Золотом ВСУ заняли территорию детского сада и разместили там четыре БМП. Там же в жилых кварталах размещены 10 БМП и один КрАЗ «Кугуар».

Помимо этого, в населенном пункте Муратово украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», отметил он.

Напомним, Киев отказывается идти на переговоры с ДНР и ЛНР и не прекращает с 2014 года попыток силового захвата республик.