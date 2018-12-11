Тбилиси, 12 декабря, 2018, 02:15 — ИА Регнум. «Единое национальное движение», проигравшее выборы грузинского президента, не желает смириться с поражением. Какие цели заявила в этой связи акция под лозунгом «У Грузии нет президента», прошедшая у здания парламента, рассказывает ИА REGNUM Андро Малкин.

ИА REGNUM Грузия

Особо массовой эту акцию назвать нельзя, присутствовало на ней не более 10 000 человек — впрочем, и их политическим противникам не удается собрать на свои мероприятия больше. Очевидно, сказывается усталость народа от политических шоу, а вышедший протестовать партактив ЕНД и их союзники разражались потоком гневных речей и обвинений в «бессовестной фальсификации» выборов.

Через Skype протестующие заслушали прямое обращение Михаила Саакашвили, пообещавшего, что борьба «обязательно завершится нашей победой», и заверившего, что, как только его позовут, он тут же физически окажется рядом с оппозиционерами. Судя по речам Саакашвили и его группы поддержки, ставка делается на очередную революцию, может, условия для нее не созрели, но «Грузинская мечта», выигравшая выборы, судя по всему, испытывает серьезное беспокойство. В чём же оно выражается?

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