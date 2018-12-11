Санкт-Петербург, 11 декабря, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Сеть частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга должна быть достроена к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом официальным сроком завершения работ по созданию трамвайной сети установлено 1 ноября будущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай «Чижик»

Во вторник, 11 декабря, Беглов поучаствовал в завершении пуско-наладки второго участка проекта, от проспекта Наставников до Ириновского проспекта на востоке Петербурга.

«Задача поставлена — до 1 сентября завершить все необходимые работы, это порядка 16 км трамвайных путей», — заявил Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов (слева), Сергей Окутин, Александр Беглов, Игорь Албин

Для этого пришлось продлить сроки соглашения между правительством Санкт-Петербурга и концессионером, ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК). Документ подписали гендиректор «ТКК» Сергей Окутин и вице-губернатор Игорь Албин.

Дарья Драй ИА REGNUM Подписание документов о продлении проекта «Чижик»

Напомним, первый участок сети «Чижика», от Ладожского вокзала по проспекту Косыгина до Хасанской улицы, протяженностью около 10 км, был запущен весной 2018 года. Теперь у «Чижика» появится второй маршрут: от Ладожского вокзала до Ириновского проспекта.

«Таким образом, протяженность в однопутном исполнении увеличится еще почти на 4 км», — сказал гендиректор Группы «ЛСР», бывший министр транспорта РФ Максим Соколов. Напомним, входящая в группу компания «ЛСР-строй» является генподрядчиком строительства трамвайной линии.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

В 2019 году компания собирается закончить еще два участка, в том числе от Ириновского проспекта до трамвайного депо, которое сейчас активно строится, а также до Рябовского шоссе, и по Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

«Уже начинаются отделочные работы в здании депо, оно тоже будет введено в эксплуатацию вместе с окончательными этапами, которые мы планируем завершить в 2019 году, при условии своевременной передачи участка концессионеру и генподрядчику», — заявил Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие новой ветки трамвая «Чижик»

Предполагается, что землю должны передать концессионеру в марте 2019 года. Ранее «ЛСР» и «Транспортная концессионная компания» называли нерасторопность Смольного в этих вопросах в качестве причины срыва сроков ввода нового трамвая. Изначально трамвай должен был полностью поехать еще к 1 марта 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин (справа)

Александр Беглов сегодня прокатился на «Чижике», похвалил скорость, плавность хода, наличие розеток для подзарядки гаджетов, wi-fi и системы для въезда детских или инвалидных колясок. Зеленые вагоны длиной почти 33,5 м рассчитаны на 376 человек, оснащены двумя кабинами управления, так что трамвай не нужно разворачивать, водителю достаточно переместиться из «головы» в «хвост».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов, Игорь Албин, Максим Соколов в салоне трамвая

"Хороший трамвай. Очень, на мой взгляд, удобная оплата — можно заплатить и карточкой, и купюрой, и телефоном», — отметил Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов в кабине трамвая «Чижик»

По словам Игоря Албина, Смольный ведет переговоры с компанией «Штадлер» о создании производства такого подвижного состава в Петербурге.

«Это именно эти вагоны. Условное петербургское название — «Чижик». Компания не только производит подвижной состав для «Горэлектротранса», но вагоны метро и железнодорожного транспорта», — заметил Албин.

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Александр Беглов также осмотрел современные остановки для «Чижика», однако считает, что нужно их доработать так, чтобы пассажиры смогли получить доступ к консультационной службе, справке на английском и еще нескольких языках.

«Мы уже продумали этот вариант — вводить в городе «умные» остановки. Где можно будет вызвать такси, оплатить счета какие-то, получить консультацию. В центре города мы планируем это сделать на пяти языках, чтобы для иностранных туристов было очень удобно», — сообщил действующий губернатор.

Дарья Драй ИА REGNUM Конечный пункт второй очереди проекта «Чижик»

Он также подчеркнул важность видеонаблюдения на всех остановках и внутри вагонов — ради безопасности. Доступ к записям будут иметь диспетчер и машинист трамвая.

Заметим, в Красногвардейском районе сейчас живет 350 тыс. человек — это один из самых густонаселенных районов Петербурге. Многие жители были крайне недовольны затянувшейся реализацией проекта.