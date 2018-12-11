Екатеринбург, 11 декабря, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Свердловской области с января по декабрь 2018 года зарегистрировано 311 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Осторожно дети

Всего за 11 месяцев на территории Свердловской области в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести 332 ребенка, ещё 16 детей погибли.

Также в региональной пресс-службе ГИБДД сообщили, что на зимний период запланированы профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма на дорогах Свердловской области.

«С учетом погодных условий, способствующих естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для катания и игр, на территории Свердловской области в период с 10 декабря 2018 года по 01 марта 2019 года организовано проведение комплексного профилактического мероприятия, направленного на предотвращение ДТП с участием детей в зимний период года и в период праздничных новогодних мероприятий», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дорожная полиция Свердловской области провела рейды по выявлению водителей на возможное состояние опьянения. Всего по данным пресс-службы регионального полицейского главка за 11 месяцев 2018 года от управления своими автомобилями были отстранены свыше 11 тыс. водителей, из них более восьми тысяч человек были задержаны в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.