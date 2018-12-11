Канберра, 11 декабря, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона готово официально признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Анонимный источник в Австралии сообщил СМИ, что окончательное решение будет принято в ходе заседания 11 декабря 2018 года. Однако, как сообщает источник, австралийское посольство в Израиле не будет перемещено из Тель-Авива в Иерусалим. Вместо этого, предполагается, что будет открыто консульство.

Издание подчеркивает, что Австралия готова пойти на этот шаг, несмотря на предупреждения ближайших соседей, в частности, Индонезии.

В октябре бывший премьер-министр Австралии встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе встречи глава Индонезии выразил озабоченность в связи с желанием правительства Австралии перенести их посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп признал спорный город Иерусалим столицей Израиля вопреки политике США на Ближнем Востоке, которая ведется на протяжении десятилетий.