Калуга, 11 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Калужской области участились случаи мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса. Как сообщили 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, мошенники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками регионального управления МЧС и сообщают предпринимателям о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности.

Kaluganews.ru Лжесотрудник МЧС

Взамен на лояльное отношение они просят оказать материальную помощь им или третьим лицам. Одновременно, в связи с проводимой в регионе социально-профилактической акцией «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», на территории области мошенники пытаются навязать установку пожарных извещателей за деньги. Между тем, данная акция проводится спасателями безвозмездно.

Напомним, в последнее время в регионе также выросло число жалоб жителей на посещение квартир и частных домов людей в форменной одежде МЧС. Они представляются сотрудниками ведомства, просят разрешить им проверку помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, после чего предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа.

При этом лжесотрудники составляют договор на оказание услуг от имени частных фирм, используя персональные паспортные данные жильца. За установку одного датчика злоумышленники берут от 1500 до 3000 рублей, хотя автономные пожарные извещатели находятся в свободной продаже, а их розничная цена составляет не более 350−500 рублей и установить его можно с помощью двух шурупов или скотча. Между тем, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.