Киев, 12 декабря, 2018, 06:35 — ИА Регнум. Защищаться от «российской агрессии» — «право и священный долг» украинцев, говорится в послании епископата Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) под руководством архиепископа Святослава Шевчука. Как обсуждается украинскими греко-католиками военное положение Украины, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В преддверии рождественского времени на нашей Родине нам выпало еще одно тяжелое испытание — открытое проявление агрессии со стороны Российской Федерации, которая развернула крупные военные силы на границах нашей страны на суше и море, напав на наши корабли, ранив и захватив десятки военных моряков», — говорит епископат УГКЦ, уточняя, что причина агрессии — «злые силы», которые пустили корни в сердца «преступников и захватчиков».

Со своей стороны епископы просят украинцев принять накладываемые военным положением ограничения без паники, тревоги и отчаяния.

О чем еще пишет сейчас мировая католическая пресса, читайте в статье: В Константинопольский патриархат явился «Каменный гость» и другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.