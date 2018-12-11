Москва, 11 декабря, 2018, 12:51 — ИА Регнум. У российской газовой монополии Газпром катастрофически не хватает финансов для реализации ряда своих амбициозных проектов, в частности газопроводов «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». А потому компания обращается к западным инвесторам, продолжая увеличивать свои долговые обязательства, по которым не совсем понятно, как будет рассчитываться в будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, стало известно, что в октябре компания Газпром вынуждена была обратиться к J.P.Morgan и Intesa Sanpaolo за предоставлением долгосрочных кредитов. В первом случае газовая монополия заняла 1,1 млрд евро, а во втором 1,2 млрд евро. Таким образом, лишь за октябрь Газпром увеличил свою задолженность на 2,3 млрд евро. И это без учета регулярных заимствований у Сбербанка.

«Россия обеспечивает рынок газа Европы приблизительно на 35%, основным конкурентом в поставках газа в Европу является Катар, который обеспечивает Европу практически на 33% сжиженным природным газом, поставки которого более рентабельны, нежели у Газпрома.

Также Америка пробивается на Европейский рынок газа и уже разработала программу по предоставлению кредитов на постройку терминалов по принятию и переработке СПГ в размере 1 млрд долларов США. И если эта программа будет реализована, то Польша сможет поставлять сжиженный газ на Украину и в Прибалтику, таким образом вытесняя Россию с Европейского рынка», — пояснил эксперт.

В настоящий момент Россия успешно реализует два крупных проекта по производству сжиженного газа — «Сахалин — 2» и «Ямал СПГ» с суммарной мощностью в 21 млн т СПГ в год. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в ближайшие 15 лет и далее Россия будет стремиться нарастить российскую долю на мировом рынке СПГ до 17−20%.

«Таким образом, жесткая конкуренция толкает Россию на принятие более действенных мер по развитию инфраструктуры по транспортировке и переработке как сжиженного газа, так и магистральных поставок, и чтобы окупить свои капиталовложения приходится существенно увеличивать добычу природного газа, невосполнимого ресурса России, а также искать новые рынки сбыта», — высказал свое мнение Лисицын.

Как сообщает ИА REGNUM, начальник департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков заявил, что добыча газа в России в текущем году может превысить показатель в 700 млрд кубометров. По его словам, в 2018 году может быть поставлен рекорд добычи.