Ульяновск, 11 декабря, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Ульяновской областной клинической больнице в рамках государственно-частного партнерства открыт кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ). Объем инвестиций составил порядка 100 млн рублей. Накануне губернатор Сергей Морозов встретился с руководством ООО «МЦ Академия» и осмотрел новый кабинет МРТ, оборудованный данной организацией в поликлинике, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Кабинет МРТ: объём инвестиций в проект составил порядка 100 млн рублей

Губернатор Сергей Морозов отмечает, что регион имеет уже более чем десятилетний опыт «успешной практики» выстраивания инвестиционной политики и внедрения механизмов государственно-частного партнёрства в здравоохранении. Это позволяют значительно повышать доступность и качество медицинской помощи, оказываемой жителям региона.

«Я поручил министру здравоохранения, семьи и социального благополучия провести в ближайшее время ряд совещаний с руководителями частного бизнеса для координации наших дальнейших действий в этом направлении, в частности, по совершенствованию взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства в системе обязательного медицинского страхования», — сообщил Сергей Морозов в ходе открытия в областной клинической больнице кабинета МРТ.

Было отмечено, что объём инвестиций в проект составил порядка 100 млн рублей. В кабинете установлен высокоточный современный томограф Philips1,5 Ts. Это единственный в регионе и третий в Приволжском федеральном округе МРТ-аппарат, позволяющий производить наилучшую визуализацию новообразований.

По словам главного врача ООО «МЦ Академия» Александра Баландина, у нового аппарата есть ряд преимуществ. Это «полностью цифровая система» МРТ, что даёт возможность для исследования любых анатомических областей у всех категорий граждан с большим полем обзора, высокими показателями скорости обследования и грузоподъемности. Кроме того, снижен уровень акустического шума, а длина тоннеля у «гораздо больше, чем у аналогов, что позволяет снизить риск клаустрофобии».

"Для детей имеются также очки 3D, чтобы они могли спокойно лежать и смотреть мультфильмы в ходе обследования. В год возможно провести более 10 тыс. исследований. Мы также вошли в систему ОМС на 2019 год, нам выделены объёмы оказания медицинской помощи, которые будут распределены по медучреждениям области. Врачи смогут к нам направлять жителей региона бесплатно по полису при наличии показаний», — рассказал Александр Баландин.

Ulgov.ru Кабинет магнитно-резонансной томографии

Напомним, на протяжении 10 лет «МЦ Академия» оказывает помощь населению области в рамках территориальной программы государственных гарантий.

По словам заведующей центром лучевой диагностики УОКБ, врача-рентгенолога с 26-летним стажем Татьяны Куракиной, это революционный прорыв в технике МРТ. Она отмечает, что качество изображения «абсолютно иное, видны даже мельчайшие сосуды». Оборудование может использоваться для детей, «причем всех возрастов, начиная с плода в утробе матери, молодых людей, женщин, онкологических больных, возрастных пациентов».

"Ранее такую аппаратуру мирового уровня можно было видеть только на крупных конгрессах. Я очень рада, что теперь уровень диагностики заболеваний в нашем регионе поднимется на совершенно новый высочайший уровень», — сказала Татьяна Куракина.

Напомним, за последние 10 лет в регионе реализован целый ряд проектов по механизмам ГЧП общей стоимостью порядка 1 млрд рублей. В стадии воплощения находятся проекты на сумму более 2 млрд рублей, в высокой степени проработки — на сумму порядка 6 млрд рублей.