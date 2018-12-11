Владимир Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Москва, 11 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин с семьей Людмилы Алексеевой
Прощание проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Глава государства возложил цветы, а также поговорил с семьёй Алексеевой.
В траурной церемонии уже приняли участие председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Прощание продлится до 13 часов, после пройдут кремация и похороны на Троекуровском кладбище.
Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.