Москва, 11 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин с семьей Людмилы Алексеевой

Прощание проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Глава государства возложил цветы, а также поговорил с семьёй Алексеевой.

В траурной церемонии уже приняли участие председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Прощание продлится до 13 часов, после пройдут кремация и похороны на Троекуровском кладбище.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.